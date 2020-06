Tysk storklub overvejer samarbejde med AGF

Det går Superliga-klubben AGF godt på banen, hvor holdet lige nu ligger nummer tre i dansk fodbolds bedste række, og også uden for banen bliver arbejdet i Superliga-klubben bemærket.

I hvert fald er AGF kommet på radaren i tyske RasenBallsport Leipzig. Det skriver det tyske medie Bild.

RB Leipzig er en del af Red Bull-familien, og klubben har mange dygtige unge talenter. Planen med de talenter er, at de skal udlejes, så de kan få noget fast spilletid, men mediet fortæller, at det ikke altid er muligt i 2. Bundesligaen.

Derfor er der altså overvejelser om et samarbejde med en udenlandsk klubber.

Og en af de klubber er angiveligt Aarhus-klubben AGF.

AGF er dog ikke den eneste klub, der nævnes. Også Vitesse i Holland, Oostende i Belgien og St. Gallen i Schweiz bliver nævnt som mulige samarbejdsklubber for Leipzig og søsterklubben Red Bull Salzburg.

For AGF vil sådan et samarbejde betyde, at man kan hente knowhow fra en af Tysklands største klubber. Og så giver det muligheden for, at man kan få spillere ind på lejeaftaler.

- Vi er i kontakt med en række klubber i ind- og udland og en lang række emner. Når det gælder de unge spillere, handler det om at bruge vores eksisterende netværk for at sikre, at spillerne får den rette støtte, når de kommer op fra ungdomsfodbold og skal tage næste skridt i deres karrierer, siger klubben ifølge Bild.

