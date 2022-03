Tysk VM-legende er død - en af de største

Tysk fodbold i almindelighed og Eintracht Frankfurt i særdeleshed er i sorg i kølvandet på meddelelsen om, at Jürgen Grabowski er død i en alder af 77 år.

Det skriver Bild.

Grabowski var både med til at vinde EM med Vesttyskland i 1972 og VM på hjemmebane to år senere. Her startede han inde, da vesttyskerne i finalen besejrede Johan Cruyffs Holland 2-1. Han deltog også i VM-slutrunderne i 1966 og 1970. I alt blev det til 44 landskampe og fem mål.

Højrekanten, der senere udviklede sig til en mere central playmaker, optrådte for Eintracht Frankfurt i perioden 1965-1980 og betragtes som et af klubbens allerstørste navne gennem historien. Han var med til at sikre to pokaltitler for klubben, og i sin sidste sæson som spiller var han med til at vinde UEFA Cup'en.

Jürgen Grabowski (nummer seks fra venstre) startede inde, da Vesttyskland i 1974 besejrede Holland i VM-finalen. Foto: Ritzau Scanpix

- Der kommer aldrig en som 'Grabi' igen, konstaterer en anden Frankfurt-legende, Charly Körbel.

I alt blev det til 441 Bundesligakampe for Eintracht Frankfurt, der var den eneste klub, han repræsentere som seniorspiller. I 1977 nåede han også kortvarigt at vikariere på trænerposten.

Karrieren blev stoppet af en skade, han pådrog sig i 1980 efter nærkontakt med en ung Lothar Matthäus.

Jürgen Grabowski drog sit sidste åndedræt på et hospital i Wiesbaden torsdag aften. Tilbage i januar gennemgik han en låroperation og måtte siden gå med stok. Han døde ifølge Bild som følge af svigt på flere af de indre organer.

Når Eintracht Frankfurt med danske Jesper Lindström i truppen søndag møder Bochum, vil spillerne bære sørgebind.

