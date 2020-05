Tyske jubelkys: Forbudt men ikke strafbart

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Det er midlertidigt slut med heftig jubelsamba efter scoringer, spytning er – ligesom i gamle dage – ikke tilladt, og det giver sig selv, at man ikke hoster en modspiller direkte i ansigtet.

Derfor vakte det selvsagt også opsigt, da Hertha Berlins belgiske forsvarsspiller Dedryck Boyata ellevild af glæde for op til Marko Grujic, holdt midtbanespilleren om hovedet med begge hænder og stak kammeraten et ordentligt kindsnav i kampen mod Hoffenheim.

Så er der tungeslask midt i en coronatid. Dedryck Boyata kan ikke holde følelserne tilbage og stikker Marko Grujic et heftigt kindkys. Foto: Thomas Kienzle/AFP/Ritzau Scanpix

Det skete lige efter, Hoffenheims Kevin Akpoguma med et selvmål havde bragt berlinerne på 1-0 i kampen, der endte 3-0.

Senere sprang Vedad Ibisevic jublende op på ryggen og gav kammeraten et venskabeligt dask i nakken, da han havde scoret til 3-0, og på det mennesketomme stadion kunne man allerede i første halvleg næsten høre rekylet fra den snotklat, Ibisevic i ærgrelse sendte i græsset efter en brændt chance i straffesparkfeltet.

I kampen mellem Frankfurt og Mönchengladbach blev der også leveret kærlighed, da Marcus Thuram, 22-årig søn af den franske legende Lilian Thuram, så ud til at give en holdkammerat et hurtigt kindkys efter scoringen til 2-0 i det syvende minut af kampen, som Gladbach vandt 3-1.

Alt sammen forbudt – og så alligevel ikke. Ingen af spillerne vil nemlig blive straffet efterfølgende, fortæller en talsmand for den tyske ligaforening.

Forklaring: Spillerjubel er ikke en bestanddel af det medicinsk-organisatoriske koncept. Når det gælder temaet måljubel er der givet henstillinger til orientering.

Det vil altså sige, at kys, spyt og kram er forbudt – men bliver ikke straffet.

Vedad Ibisevic (tv) på vej til jublende holdkammerater i klyngen efter en scoring i opgøret. Foto: Thomas Kienzle/AFP/Ritzau Scanpix

Hertha Berlins træner Bruno Labbadia manede da også til besindighed efter sit holds sejr:

- Jeg håber helt enkelt, at folk derude har forståelse for det. Følelser hører til fodbold, ellers behøver vi slet ikke at spille. Vi er seks gange blev testet negative – sidste gang dagen inden kampen, sagde Bruno Labbadia på pressekonferencen efter kampen.

Vedad Ibisevic i samme forum:

- Følelser kan man ikke bare gemme. Jeg spurgte vores læge inden kampen, om et mål tæller, hvis man gør sådan. Det var for mig det allervigtigste.

Man må gå ud fra, at medicinmanden har fortalt, at scoringen nok skulle stå ved magt…

