Tyskland rystet: Dødstrusler mod Bayern-stjerner

Flere af Bayern Münchens spillere er blevet truet på livet i et brev fra en anonym afsender.

Det skriver avisen Bild, og en talsmand fra tysk politi bekræfter over for nyhedsbureauet dpa, at en undersøgelse om trusler er sat i gang.

Ifølge Bild er spillerne Robert Lewandowski, Manuel Neuer og Serge Gnabry blevet nævnt med navn i beskeden, der er sendt til 2.-bundesligaklubben St. Pauli.

Det skal allerede være sket 12. januar, hvorefter det blev overdraget til politiet.

Avisen skriver, at en del af brevet lyder: 'Red ligaen, red fodbolden. Død og ødelæggelse over de beskidte svin fra Bayern'.

Bayern München har endnu ikke kommenteret brevet.

Klubben har da også masser af se til i disse dage. Onsdag venter en udekamp mod Salzburg i ottendedelsfinalen i Champions League.