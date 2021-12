Tyskland skruer ned for tilskuere til sportsbegivenheder

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

I Tyskland indfører man nu igen begrænsninger på antallet af tilskuere til sportsbegivenheder på grund af coronapandemien.

Ved udendørs begivenheder - såsom en bundesligakamp - må et stadion maksimalt være halvt fyldt. Dog med et loft på 15.000 tilskuere.

Ved indendørs begivenheder må der maksimalt være 5000 tilskuere til stede.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Tilskuere skal bære mundbind. Og kun personer, der er blevet vaccineret eller har haft coronavirus, må være til stede.

Dermed bliver det altså for halvtomme tribuner, når de to storhold Borussia Dortmund og Bayern München lørdag mødes i den bedste tyske fodboldrække.

Torsdag har de tyske myndigheder samtidig bestemt, at der i regioner med høje smittetal er mulighed for, at kampe kan blive afviklet bag lukkede døre eller udskudt, skriver dpa.