Tysklands transfervindue lukker 5. oktober

Tyske fodboldklubber kan krydre trupperne med nye profiler frem til 5. oktober, hvor transfervinduet lukker.

Det har Det Tyske Fodboldforbund (DFB) mandag besluttet, skriver nyhedsbureauet AFP.

I første omgang er vinduet til at hente nye spillere åbent en enkelt dag 1. juli.

Dernæst er det åbent fra 15. juli til 5. oktober.

Coronapandemien har skubbet fodboldsæsonen og transfervinduet i Europa. Normalt åbner det i Tyskland i begyndelsen af juli og lukker ved udgangen af august.

Tidligere på måneden opfordrede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) alle de europæiske medlemslande til at vælge 5. oktober som transferdeadline.

Også Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har appelleret til, at transfervinduet forlænges.

Transfervinduet i dansk fodbold kommer til at løbe fra 16. juli til 5. oktober.

5. oktober er dagen før, at holdene skal sætte navne på de spillere, der skal deltage i den kommende sæsons udgave af Champions League.

Den nye bundesligasæson begynder efter planen i midten af september.

Bayern München blev for to uger siden tysk mester for ottende sæson i træk.