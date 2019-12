Ude i kulden: Dansk stjerne på vej væk

Jacob Bruun Larsen når dårligt nok at blive holdkammerat med nordmanden Erling Braut Haaland, som Borussia Dortmund kunne præsentere som ny spiller søndag eftermiddag.

Sådan forholder det sig, hvis man skal tro den tyske avis Ruhr Nachrichten, der skriver, at den 21-årige dansker med al sandsynlighed forlader den tyske storklub i det kommende transfervindue.

Vejen til spilletid har været lang for Jacob Bruun Larsen i denne sæson, og det er årsagen til, at parterne angiveligt står foran en skilsmisse. Danskeren har blot spillet 65 minutter i Bundesligaen og 19 minutter i Champions League, og det er selvsagt lige i underkanten.

Den danske tekniker har lang vej til startopstillingen i Dortmund. Foto: Lars Poulsen

Historien melder ikke noget om, hvor Jacob Bruun Larsen kan være på vej hen, men Dortmund-spilleren får næppe svært ved at finde en ny arbejdsgiver. Han har tidligere været udlejet til VfB Stuttgart, og det er næppe noget dårligt bud, at danskeren, der står noteret for 33 Bundesliga-kampe, fortsætter karrieren i Tyskland.

Ruhr Nachrichten skriver desuden, at også Mahmoud Dahoud står foran at forlade Borussia Dortmund. Mens Jacob Bruun Larsen ventes at skifte klub allerede i januar, bliver Dahoud formentlig i Dortmund resten af indeværende sæson.

Borussia Dortmund overvintrer som nummer fire i Bundesligaen.

