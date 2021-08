Udelukker Haaland-salg

Fem mål og fire assister i to kampe.

Dortmunds norske angriber Erling Haaland er kommet flyvende ud til den nye sæson, og han er uden tvivl på ønskelisten i en række europæiske storklubber.

Men bejlerne har minimum et år mere til at spare op til nordmanden, for han skal ingen steder før tidligst til næste sommer.

Det fastslår Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc.

- Han bliver i hvert fald den her sæson ud. Hvad der sker derefter, er der ingen der ved, siger Zorc til Sat.1 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Flere tyske medier - blandt andre Ruhr Nachrichten - har skrevet, at Haaland næste sommer har en frikøbsklausul i sin kontrakt, som afhængigt af hans præstationer lyder på mellem 600 og 740 millioner kroner.

- Han glæder sig over, at vi endelig kan spille for tilskuere igen. Det var en af årsagerne til, at han skiftede til Dortmund. Dem har ham savnet, siger Michael Zorc om sin stjerneangribers motivation.

Dortmund møder tirsdag aften på hjemmebane Bayern München i en kamp om det tyske Super Cup-titel.

Haaland står inden det opgør noteret for 62 mål i 61 kampe for Dortmund, som han skiftede kom til i januar 2020 efter én sæson hos Red Bull Salzburg.