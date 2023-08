Udsat for voldsom kritik efter selvmords-kommentar

Han er kendt som en farverig spiller, der altid kæmper til det sidste og er ofte populær blandt fans.

Men nu er den chilenske fodboldspiller Arturo Vidal i den grad kommet i vælten for noget knapt så flatterende.

På en livestream på mediet Twitch sad den tidligere Juventus og Bayern München-spiller og genså højdepunkter fra sin karriere.

I blandt dem kom hans første mål i Bayer Leverkusen blandt andet op, og netop det blev scoret på den tidligere landsholdsmålmand Robert Enke, der vogtede buret i Hannover 96 og allerede som 32-årig begik selvmord som følge af depression.

Og det kommenterede Vidal på på en rigtig dum måde.

- Det var mit første mål, som jeg scorede i Europa for Bayer Leverkusen. Efter et stykke tid fik målmanden en depression, som fik ham til at begå selvmord, udtalte Arturo Vidal med et smil ifølge flere medier heriblandt Marca.

Foto: Peter Kneffel/Ritzau Scanpix

Udtalelsen har ikke overraskende fået folkedomstolen på det sociale medie X til at kritisere den 36-årige chilener voldsomt, og kalder det usmageligt og ondskabsfuldt, mens andre forsvarer Vidal og skriver, at det, han siger, er blevet oversat forkert og ikke skal forståes som en slags hån.

Uanset hvad Vidal har ment, er historien om Robert Enke dybt tragisk.

Tyskeren var nemlig en fremragende målmand, hvor han nåede forbi klubber for Mönchengladbach, Benfica og Barcelona, mens han også fik otte landskampe for Tyskland.

Men en kamp mod depression, der strak sig over flere år endte med at blive for meget for den tyske stjerne, der efterlod sin kone og deres fælles datter.