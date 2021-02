- Undgå nedrykning er ikke det vigtigste

Mainz har hentet flere point i de seks kampe med Bo Svensson som træner, end de gjorde i de første 14 kampe i sæsonen.

Nu er der efterhånden kun fire point op til redning, men et interview i Allgemeine Zeitung bliver citeret på alle tysker sportshjemmesider, fordi danskeren ikke mener, at det at undgå nedrykning er det vigtigste.

En af de mange tyske overskrifter

- Det er et vigtigt tema, men endnu vigtigere er det, at vi på og uden for banen agerer godt. Hvis vi afviger fra den vej, så klarer vi det sandsynligvis ikke, siger Svensson i interviewet.

Efter Svenssons tiltræden er det blevet uafgjort ude mod Dortmund og sejr hjemme mod Union Berlin og Leipzig, og lørdag gælder det udebane mod Leverkusen.

- Naturligvis er der chance for point. Vi har på det seneste vist, at vi kan følge med i ligaen og give modstanderne problemer. Men selvfølgelig skal vi gøre mere rigtigt mod Leverkusen end mod andre, siger Svensson om øjeblikkets nummer fem.

Den svenske offensivspiller Robin Quaison sidder ude med knæproblemer, mens den i Cardiff lejede angriber Robert Glatzel måske er klar til mere end de ti minutter, han fik i debuten.

Spændende bliver det også, om der bliver plads til den schweiziske landsholdsstjerne Edimilson, som senest har været smidt helt uden for truppen.

Dansker skaber overskrifter: Smider stjerne ud af truppen

Hylder dopingdømt

Ny ballade: - Undret mig siden han kom

Hylder vild bedrift: - Jeg ringer til Messi

Overgiver sig: Nu er hun bedst