Undgik katastrofe: Oliver Christensen hyldet

Det er sjældent, at det er målmanden, der får de store roser, hvis man har tabt en kamp med 2-5. Men sådan var det for Hertha Berlins danske keeper Oliver Christensen fredag aften, hvor han gang på gang lavede store redninger mod Köln.

Det var endda så vildt, at det anerkendte tyske Kicker peger på, at der kunne være gået helt galt for dem uden danskeren.

- Uden målmand Oliver Christensens bedste præstation i denne sæson - og Kölns uheld med stolperne - så kunne de ramte berlinere have sejlet ind i omegnen af et to-cifret nederlag, skriver mediet.

Hertha-cheftræner Pal Dardai var da også opmærksom på, hvad danskeren havde præsteret for holdet, som ellers ramte helt ved siden af den aften.

- 31 skud på mål. Jeg ved ikke om det er en Bundesliga-rekord. Det så ikke godt ud, lyder det fra Dardai om holdet.

Som man kan se i videoen i toppen af artiklen, så var det nogle vanvittige redninger, som den tidligere OB-målmand måtte diske op med for at sørge for, at Hertha ikke blev udslettet fuldstændig i opgøret.

Virkeligheden er dog grum for Berlin-mandskabet, der er på sidstepladsen og har tre point op til playoff-pladsen om en mulig overlevelse. Samtidig har de kun to kampe tilbage til at indhente det.

Senest har Oliver Christensen dog også modtaget kritik.