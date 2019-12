United snydt: Norsk komet skifter til danskerklub

Europæisk fodbolds helt store åbenbaring har valgt sin nye klub. Tyske Borussia Dortmund meddeler således, at de har sikret sig norske Erling Haaland på en kontrakt frem til 2024.

Dortmunds danske spillere Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen skal således allerede gøre plads til deres nye skandinaviske kollega fra 3. januar.

Den norske komet har været rygtet til alverdens topklubber, og Manchester United har været nævnt som en af de mest realistiske destinationer. Den røde del af Manchester kommer dog til at vente nogle år endnu, før de igen får chancen for at tilknytte nordmanden.

- Jeg vidste fra start, at jeg ville skifte til denne klub, tage denne vej og spille fodbold i den fantastiske Dortmund-kulisse foran mere end 80.000 tilskuere. Jeg brænder allerede for det, siger Erling Haaland i en pressemeddelelse.

Haaland har været glohed i denne sæson med 28 mål i 22 kampe med imponerende præstationer i Champions League og den østrigske liga.

Det ved de naturligvis også i det tyske, og klubben ser meget frem til at få tilknyttet nordmanden.

- Vi kan alle se frem til at få en ambitiøs, atletisk og fysisk stærk centerforward med målinstinkt og imponerende fart, som vi ser frem til at udvikle videre på i Dortmund, siger Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, i pressemeddelelsen.

Red Bull Salzburg blev elimineret i Champions League efter at have været i gruppe med Napoli og Liverpool, men Europas topklubber begynder allerede at plukke holdets spillere inden januar-vinduet er begyndt. Først røg Takumi Minamino til Liverpool, og nu har det norske vidunderbarn også forladt det østrigske.

