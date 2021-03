Ur vækker opsigt: Stjernens ekstreme luksus

Erling Haaland har ikke kun vane for at score, men også særdeles dyre vaner. Et helt særligt ur har vakt opsigt på et af stjernens Instagram-billeder

Erling Haaland kender sin besøgelsestid foran kassen.

Nordmanden har i gennemsnit scoret hver 84. minut i denne Bundesliga-sæson, hvor det allerede er blevet til 22 træffere.

Altimens er han topscorer i Champions League med stor margin til forfølgerne.

Succesen er uomtvistelig, og Dortmund-stjernen tager sig tilsyneladende godt betalt for arbejdet.

Var man i tvivl, er det bare at kaste et blik på et Haalands seneste opslag på Instagram, der har fået over 1,8 millioner likes.

På billedet poserer landsholdsspilleren med et ur på armen, der har vakt opsigt i hjemlandet.

Norske Dagbladet har talt med flere eksperter, som estimerer det til at være omkring en million kroner værd.

Specialisterne mener, at der er tale om et ur af mærket Audemars Piguet i en såkaldt Royal Oak-udgave.

En af vurderingerne kommer fra danske Kristian Haagen, som er anset for at være en af Skandinaviens største urspecialister.

Han forklarer til Ekstra Bladet, at det kræver lidt forarbejde at få fingrene i denne eksklusive type.

- Det ligger i prisklassen omkring en million kroner. Herhjemme har vi ikke haft en Audemars Piguet-forhandler i mange år, siger Haagen.

Den danske ekspert har for længst registreret en trend blandt mange udøvere i sportens top, når det kommer til at kende til klokken.

- Som professionel fodboldspiller bruger du rigtig meget tid på at træne, men du bruger også rigtig meget tid på at vente. Den ventetid bruges i højere grad til at surfe rundt på internettet og købe armbåndsure, fortæller Haagen til Ekstra Bladet.

Foto: Marius Becker/Ritzau Scanpix

Han har selv kontakt til flere af de professionelle i miljøet, som spørger ham til råds i forhold til at finde det rigtige ur.

- Når du render render rundt i korte shorts og T-shirt dagen lang, vil du gerne være velklædt, når du ikke gør det. Mange professionelle sportsudøvere er glade for armbåndsure i de øvre klasser, siger eksperten.

I lørdagens Bundesliga-dyst mellem FC Köln og Dortmund kunne Haaland imidlertid godt have ønsket sig lidt mere tid at gøre godt med.

Ganske vist scorede nordmanden to gange, men han og holdkammeraterne led alligevel tab af vigtige point, da det sluttede 2-2 i lokalopgøret.

