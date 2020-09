Uroen hersker: Spillerne er tosset på ledelsen

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan. Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Blot få dage inden deres kamp mod VfB Stuttgart i Bundesligaen er der nu uro på de indre linjer i Mainz 05.

Onsdag valgte førsteholdstruppen ganske enkelt at udeblive fra den planlagte træning. Det skyldes klubbens behandling af angriberen Adam Szalai, der har fået lov til at lede efter en ny klub og er blevet bedt om ikke at træne med førsteholdet.

Det bekræfter Mainz selv ifølge flere tyske medier.

- Førsteholdets træning onsdag eftermiddag fandt ikke sted som planlagt. Årsagen var følelsesmæssige diskussioner på holdet angående Adam Szalai, som ikke skulle træne med førsteholdet, skriver Mainz i en pressemeddelelse.

De tyske medier er imidlertid uenige, når det drejer sig om, hvorfor Adam Szalai har fået løbepas i Mainz.

Ifølge Bild er der tale om, at den ungarske angriber skulle have bedt om, at spillerne skal have den løn, de afgav i forbindelse med coronakrisen, tilbagebetalt. Omvendt mener Kicker at vide, at der blot er tale om et uvenskab mellem Adam Szalai og cheftræner Achim Beierlozer.

Mainz tabte deres første kamp i Bundesliga-sæsonen til RB Leipzig, og de spiller deres anden kamp mod VfB Stuttgart lørdag eftermiddag.