Utrolig opvisning: Mål-amok i Tyskland

Werder Bremen-træner Ole Werner har været på en svær mission i pausen af opgøret imod FC Köln.

For hvordan skulle gæsternes frontfigur få sine spillere til at tro, at de kunne vende kampen? På det tidspunkt havde scoringerne haglet ind hos udeholdet, der ved sidebyttet var bagud med hele 5-1.

Werder-spillerne var blevet udspillet på kryds og tværs af et sprudlende hjemmehold, der til gengæld fremstod som et mandskab, der ikke fristede en tilværelse i midten af rækken. Kombinationerne sad i skabet, og der var klinisk sikkerhed i afslutningerne.

Efter 36 minutter havde FC Köln fået kuglen i kassen fem gange. Smukkest var træfferen til 3-0, hvor Steffen Tigges lobbede læderet ind over gæsternes keeper, Jiri Pavlenka, der var kommet på afveje langt ude af sit felt.

Det må selvfølgelig have hjulpet lidt på moralen i Werder-omklædningsrummet, at topscorer Niclas Füllkrüg havde noteret sig for første halvlegs sidste scoring. Desværre for gæsterne skulle det vise sig at være deres eneste scoring denne lørdag.

De formåede dog at lukke en anelse bedre ned i de bagerste geledder efter sidebyttet, hvor FC Köln ’kun’ fik nettet til at blafre to gange.

Først på tavlen efter pausen var Ellyes Skhiri, der ligesom holdkammeraten Tigges blev dobbelt målscorer, inden et selvmål af Marco Friedl satte punktum for ydmygelsen.

Den tidligere Superliga-profil Jens Stage blev skiftet ind for Werder Bremen midtvejs i anden halvleg. På det tidspunkt var kampen for længst afgjort, da cifrene lød 6-1.

Slutresultatet betyder, at de to mandskaber nu er naboer i Bundesliga-tabellen på 9. og 10. pladsen. Gæsterne har 21 point, mens FC Köln har et færre.