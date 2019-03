Utrolige Lewandowski skriver historie i Bundesligaen

Polske Robert Lewandowski scorede to gange, da Bayern München lørdag lammetævede Wolfsburg 6-0.

Dermed nåede Bayern toppen af Bundesligaen på en bedre målscore end Borussia Dortmund, og netop mål var temaet for Lewandowski efter kampen.

Her stod det klart, at den 30-årige angriber med sine to mål blev den udenlandske spiller, der har scoret flest mål nogensinde i Bundesligaen.

Robert Lewandowski nåede op på i alt 197 ligamål i tysk fodbold, og dermed overgik han 40-årige Claudio Pizarro i Werder Bremen, der stadig er aktiv og har nettet 195 gange i karrieren i den bedste tyske række.

- Det er noget særligt, og jeg er meget stolt over, hvad jeg har opnået. Claudio (Pizarro, red.) spiller stadig, så det er en duel, siger Lewandowski til Bayern Münchens hjemmeside.

Mod Wolfsburg scorede Robert Lewandowski et mål i begge halvlege.

Har kun Müller og Rummenigge foran sig

Før kampen lød hans scoringsstatistik på 74 ligamål for Borussia Dortmund i 131 kampe og 121 mål for Bayern i 149 kampe.

De to scoringer lørdag sørgede altså for, at han krøb forbi Pizarro, som i begyndelsen af februar blev den ældste spiller til at score i Bundesligaen.

Claudio Pizarro var 40 år og 136 dage, da han sørgede for 1-1 mod Hertha Berlin, og angriberen fra Peru har altså i alt scoret 195 gange i den tyske liga.

I Bayern München har kun legenderne Gerd Müller og Karl-Heinz Rummenigge scoret flere mål i Bundesligaen for klubben.

Gerd Müller er noteret for 365 ligamål, mens Rummenigge scorede 162 gange i ligaen for klubben.

- Det glæder mig virkelig, at min navn er blandt dem, for de er virkelig legender, siger Lewandowski.

Se også: Rory McIlroys nye flirt i voldsomt trafikuheld

Se også: Stangstiv model strippede under finale

Se også: Narko-vanvid: Norsk fodboldstjerne fortæller alt

Se også: Fuld rugby-stjerne tissede på sig selv: 'Jeg vil knalde din hund'