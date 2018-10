Utrolige scener: Her går stortalent fuldstændig mål-amok

Selvom han er en ordentlig krabat i de tyske fodboldhistoriebøger, var der sandsynligvis ikke mange, der skænkede navnkundige Dieter Müller en tanke, da de entrede Commerzbank-Arena (det gamle Waldstadion) i Frankfurt fredag aften.

Folk var kommet for at se, om heltene fra Eintracht kunne besejre Fortuna Düsseldorf i Bundesligaen - og dermed tage et hop op i tabellen, hvor det er sjovt, og hvor man uddeler billetter til Europa Cup-turneringerne.

Det kunne Eintracht. Endda med fed streg under.

Staklerne fra Fortuna fik sig en over snuden og måtte drage hjem med voldsomme 1-7 i bagagen.

Det kunne hjemmepublikummet primært takke Luka Jovic for. Og det er i denne sammenhæng at det må formodes, at der har siddet nogle aldrende fans på lægterne og husket på føromtalte Müller.

For han er indehaver af rekorden for flest mål i Bundesligaens mangeårige historie. Det skete i august 1977, da FC Köln udraderede Werder Bremen med Per Røntved i det vakkelvorne forsvar.

Den rekord står endnu. Men hold da fast, hvor var Luka Jovic tæt på at tangere den.

Rønnow på banen i 2. halvleg

Fem gange kom den blot 20-årige serbiske lejesvend på måltavlen.

Det var ganske vist Sébastien Haller, der åbnede festen fra straffesparkspletten efter 20 minutter, men så tog Jovic fat.

2-0 efter 26 minutter med en akrobatisk helflugter inde i feltet - og 3-0 efter 34 minutter, da han igen helflugtede bolden i kassen. Denne gang fra kanten af feltet.

Så gik der lidt grus i mål-maskineriet for Jovic.

Før scorede Sébastien Haller kort inde i 2. halvleg sit andet mål og tog opmærksomheden fra ham. Det lever Jovic sikkert fint med. Og derpå reducerede Fortuna til 4-1.

Men så var vejen igen banet for Jovic, der efter 55 minutter hurtigt vendte rundt i feltet og øgede til 5-1 i den hæsblæsende fodboldkamp.

Kort efter blev førstevalget i målet, Kevin Trapp, skadet og måtte forlade posten til fordel for danske Frederik Rønnow.

Heller ikke det syntes at påvirke Jovic synderligt. Efter 68 minutter tog hans flade afslutning indersiden af stolpen og understregede, at han bortset fra sin brændte friløber efter 17 minutter tilsyneladende ikke kunne gøre noget forkert den aften.

- Not Jovic again?!? What a night, brølede Eurosports engelske kommentator, da serberen efter 71 minutters spil steg til vejrs og headede bolden i nettet for femte gang.

✅ @Eintracht 7-1 @F95



26’ Luka Jovic

34’ Luka Jovic

55’ Luka Jovic

69’ Luka Jovic

72’ Luka Jovic



First player in @Eintracht history to score 5 goals in a @Bundesliga_EN match.



He’s only 20 years old. pic.twitter.com/7PGmMTGG25 — SPORF (@Sporf) October 19, 2018

5 - Luka #Jovic (20 years, 300 days) is the youngest player to score 5 goals in a #Bundesliga game and the first @eintracht_eng player to do so. Party. #SGEF95 — OptaFranz (@OptaFranz) October 19, 2018

Det var vildt, og de 51.000 på det fyldte stadion var i ekstase, hvad Jovic selvsagt også var. Jovist, målmand Michael Rensing havde næverne på et par stykker undervejs, og markeringerne sad død og pine ikke så stramt, som han nok ville have oplevet, hvis han havde bidt skeer med eksempelvis Herthas eller Mainz' stærke defensiver denne sæson.

Men det er underordnet. Luka Jovic havde åbnet historiebogen og skrevet sin tydelige signatur.

Ganske vist nåede han ikke Dieter Müller, til gengæld kan Jovic bryste sig af at være historiens yngste til at score fem mål i Bundesligaen.

Og så var det endda kun hans tredje kamp fra start i denne sæson. Det er der nok lavet om på til næste kamp.

