Er du (W)immersvej, Jonas Wind har skudt sin tredje Bundesliga-sæson noget nær perfekt i gang.

Seks minutter var alt, han skulle bruge for at trille sin klub Wolfsburg i front i dagens kamp mod oprykkerne fra Heidenheim.

Jovist målmanden kunne godt have gjort mere for, at bolden ikke havnede for fødderne af dansken, men alt tæller.

Og der skulle da også kun gå omkring tyve minutter mere, før han var på pletten igen.

2-0 Wolfsburg. To kasser Jonas Wind, og så kunne han godt liste tilfreds til pause.

Mere dansk

Også Joakim Mæhle er med fra start for tyskerne, hvilket har været opskriften, siden han skiftede fra italienske Atalanta tidligere i transfervinduet.

følge Ekstra Bladets oplysninger betalte Wolfsburg 12 millioner euro eller cirka 90 millioner kroner for den danske back.

Premier League-klubber som Bournemouth, Fulham og Wolves var også meldt inde i ræset efter Mæhle, mens Marseille også var interesserede, men det endte med at blive Wolfsburg, der skaffede sig hans underskrift.

I samme uge som 26-årige Mæhle skiftede, mistede Atalanta også en anden dansker, da angriberen Rasmus Højlund blev solgt og præsenteret i Manchester United.

Mål-amok

Men tilbage til Tyskland og Bundesligaen. For hold da ferie de holder sig ikke tilbage med målene.

Fredag scorede Kane blandt andre, da Bayern München smadrede Bremen og Jens Stage 4-0.

I dagens kampe er der i Ausburg med danske Mads Pedersen på banen dømt tenniscifre. 3-3 ved pausen, og så ud at trække vejret.

i alt er der i dagens foreløbigt fem kampe scoret 15 basser på 45 minutter.