Vanvittig billetstorm: 100.000 vil ind

Eintracht Frankfurts fans er kendt for at være meget passionerede, og det beviser de endnu engang, efter holdet har kvalificeret sig til Europa League-finalen.

Det tyske holds fans har indenfor 48 timer sendt mere end 100.000 billet-anmodninger forud for finalen 18. maj på Ramón Sánchez-Pizjuán i spanske Sevilla. Det skriver det tyske fodboldmedie Kicker.

Mange fans vil blive skuffede, for Jesper Lindstrøms klub, Eintracht Frankfurt, har kun fået tildelt 10.000 billetter til kampen mod skotske Rangers.

Jesper Lindstrøm i aktion for Eintracht Frankfurt. Foto: Uwe Anspach / Ritzau Scanpix

- Vi forventede en meget stor efterspørgsel, men denne interesse inden for 48 timer er simpelthen gigantisk, og har langt overgået vores forventninger, siger Axel Hellmann, talsmand for Eintracht Frankfurt og medlem af bestyrelsen.

Vil medføre skuffede fans

Ramón Sánchez-Pizjuán kan kun rumme 45.500 tilskuere, så Axel Hellmann er bevidst om, at antallet af tildelte billetter ikke vil være tilstrækkeligt, og der derfor vil være skuffede fans.

- Vi ved, at der vil være mange skuffede fans. Jeg forsikrer dig om, at vi vil forsøge at få hver billet, vi kan gennem de officielle kanaler, så vi kan give så mange fans som muligt mulighed for at være der i Sevilla, siger Axel Hellmann.

Tirsdag vil starten gå for tildelingen af billetter til de tyske fans, og for dem som er så uheldige at de ikke får tildelt en finale-billet, så har klubben arrangeret et plaster på såret. Der er nemlig storskærmsarrangement på tyskernes egen hjemmebane, Deutsche Bank Park - en billet hertil vil koste i omegnen af 10 euro, eller hvad der svarer til 75 danske kroner.