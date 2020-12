Vanvittig målfest

Et yderst underholdende opgør mellem nummer et og to i den tyske Bundesliga, Bayern München og RB Leipzig, endte lørdag uden en vinder.

De to topklubber spillede således 3-3, da Leipzig gæstede Allianz Arena.

Resultatet betyder, at Bayern holder fast i førstepladsen i den bedste tyske fodboldrække med 23 point for 10 kampe.

Leipzig følger lige efter med 21 point for 10 kampe.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen startede ude for Leipzig, men blev skiftet ind med knap en halv time tilbage af opgøret.

Det var gæsterne fra Leipzig, der stod for første scoring i den målrige affære.

Et Bayern-boldtab førte til en omstilling, som Leipzig udførte til perfektion. Midtbanespilleren Christopher Nkunku gjorde arbejdet færdigt, da han trak uden om en fremstormende Manuel Neuer og lagde bolden i mål.

Godt et kvarter senere meldte Bayern sig så ind i kampen, da hjemmeholdet scorede to gange inden for fem minutter.

Thomas Müller stod for udligningen, da han efter 75 minutters spil scorede sit andet mål i lørdagens kamp. Foto: Alexander Hassenstein/Reuters

Først var det den blot 17-årige englænder Jamal Musiala, der udlignede med et flot langskudsmål. Kort tid efter gjorde den rutinerede målscorer Thomas Müller det til 2-1 efter flotte Bayern-kombinationer.

Det svarede gæsterne dog hurtigt tilbage på, da de udførte et lige så flot angreb i den anden ende. Det blev på suveræn vis afsluttet af den 21-årige hollænder Justin Kluivert, der er udlejet fra italienske Roma.

I starten af anden halvleg gjorde Leipzig-svenskeren Emil Forsberg det til 3-2 på hovedstød, og den føring holdt helt frem til det 75. minut. Her dukkede Thomas Müller igen op, og han gjorde det til 3-3 med et hovedstød.

Bayern fik også lagt et fint pres ned mod Leipzig i kampens sidste fase, men det hæsblæsende opgør endte altså i en pointdeling.

I lørdagens tidligere bundesligakampe løb Borussia Dortmund blandt andet ind i et pointtab, da klubben ude spillede 1-1 mod Eintracht Frankfurt.

Dortmund ligger på ligaens tredjeplads med 19 point for 10 kampe.

Rådet, der sparer en formue i transfergebyr

'Jeg tør ikke tænke på, hvad der sker'

Ekspertens råd: Han er i utrolig målform