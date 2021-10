Vanvittige prygl: 0-5!!!

For andet år i træk er giganten Bayern München ude af den tyske pokalturnering allerede efter anden runde.

Sidste år var det Holstein Kiel, der sensationelt sendte Bayern ud efter straffesparkskonkurrence, og onsdag var det så trods alt en bundesligamodstander, nemlig Borussia Mönchengladbach, der sørgede for Bayerns exit.

Måden, det skete på, var dog ganske ydmygende for Bayern, der allerede efter 20 minutter var bagud med 0-3 og siden tabte med hele 0-5.

Det var Bayerns største pokalnederlag i historien. Det hidtil største var i 1972, hvor Bayern tabte pokalkvartfinalen til FC Köln med 1-5.

Bayern stillede endda med noget, der mindede om stærkeste opstilling, men det var ikke til at se.

Allerede efter 75 sekunder var den gal i Bayerns forsvar. Den unge franske midtbanespiller Kouadio Koné brød igennem og kom lidt heldigt på skudhold og scorede til 1-0.

Mönchengladbach sprudlede og skilte Bayerns forsvar ad efter 14 minutter. Jonas Hofmann sendte bolden på tværs i feltet, hvor den algeriske wingback Ramy Bensebaini helt umarkeret kunne score sikkert til 2-0.

Seks minutter senere scorede Bensebaini også til 3-0 på det straffespark, som Lucas Hernández havde begået.

Men det skulle blive værre for Bayern efter pausen, og det var særligt den schweiziske angriber Breel Embolos fortjeneste.

I det sjette minut hamrede han bolden ind bag Manuel Neuer, da han kom på skudhold midt for mål, og syv minutter senere udplacerede han igen Neuer, efter at Luca Netz havde lagt en fin assist.

Bayern forsøgte til det sidste at pynte på facit, men det var dagen, hvor intet lykkedes for storklubben.

Bayer Leverkusen måtte også lade livet, da det hjemme endte 1-2 mod Karlsruhe fra 2. Bundesliga.

Frederik Rønnow vogtede målet for Union Berlin, der spillede sig blandt de sidste 16 klubber i turneringen ved at vinde 3-1 efter forlængelse over Waldhof Mannheim fra den tredjebedste række.

Den tidligere Vejle-, Silkeborg- og Viborg-spiller Andreas Albers misbrugte sit forsøg i straffesparkskonkurrencen, da Regensburg endte med at tabe til Hansa Rostock.