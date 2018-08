VAR stjæler billedet i sen Bayern-sejr i tysk premiere

Der var en del at holde styr på for dommeren mod slutningen af kampen, da FC Bayern München fredag aften tog imod Hoffenheim i sæsonpremieren i Bundesligaen.

Bayerns favoritter, der jagter det syvende tyske mesterskab på stribe, vandt med en del besvær 3-1, men det var Video Assistant Referee-systemet (VAR), der kom i fokus mod slutningen af kampen.

Her fik dommer Bastian Dankert set en del video i en hæsblæsende afslutning, inden han kunne fløjte kampen af efter to sene Bayern-scoringer af først Robert Lewandowski og siden Arjen Robben.

Bayern Münchens nye cheftræner, Niko Kovac, havde valgt at udelade velkendte navne som førnævnte Robben og Mats Hummels af startopstillingen i trænerens ligadebut for Bayern i Bundesligaen.

Førstnævnte skulle dog allerede komme i aktion fra slutningen af første halvleg, og hollænderen fik senere en hovedrolle.

Bayerns favoritter kom foran midtvejs i første halvleg, da Thomas Müller headede et hjørnespark fra Joshua Kimmich i mål.

Kort før pausen måtte hjemmeholdets Kingsley Coman udgå med en skade efter en hård tackling, og det sendte Arjen Robben på banen.

Hoffenheim kom bedre med i anden halvleg, og efter 57 minutter fik Adam Szalai udlignet med en flot afslutning forbi Manuel Neuer i Bayerns mål.

13 minutter før tid begyndte så det store VAR-show, da Bayern München blev tilkendt et straffespark.

Franske Franck Ribéry gjorde intet for at undgå at falde, da Hoffenheims Håvard Nordtveit satsede alt for meget i en tackling.

Dommer Bastian Dankert så episoden igennem på video og holdt derefter fast i sin beslutning om straffesparket.

Robert Lewandowski fik sit svage straffespark pareret af Hoffenheim-målmand Oliver Baumann, men Arjen Robben var hurtigt over returbolden og scorede til 2-1. Troede man.

Dommeren så episoden igennem på VAR og dekreterede derefter omspark, blandt andet fordi Robben var løbet for tidligt ind i straffesparksfeltet.

Robert Lewandowski var mere sikker på sit andet forsøg og scorede til 2-1.

Lidt senere troede Thomas Müller, at han havde scoret til 3-1, da han rettede en afslutning af, hvorefter bolden gik i mål.

Igen måtte Bastian Dankert se lidt video, hvorefter han annullerede scoringen.

Det lykkedes alligevel for Bayern München at score igen, da Arjen Robben lukkede kampen med 3-1-målet kort før tid, så mestrene kom godt i gang med sæsonen.

