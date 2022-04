Var suspenderet - nu fik dansker chancen

Det har været noget op ad bakke for Mikkel Kaufmann i denne sæson, hvor han er udlejet fra FC København til Hamburger SV, men lørdag oplevede danskeren en tiltrængt optur i det tyske.

Den 21-årige angriber startede for første gang inde for Hamburger SV i en ligakamp, da traditionskubben mødte Karlsruher SC i 2. Bundesligaen, og han viste sig pænt frem i opgøret, som HSV vandt 3-0. Mikkel Kaufmann spillede alle 90 minutter og bidrog med en assist i anden halvleg.

Mikkel Kaufmann har været på banen i 22 ligakampe for Hamburger SV i denne sæson, men oftest har der været tale om ultrakorte indhop på under ti minutter. Nu skal det blive spændende at se, om nordjyden får genvalg i HSV's næste kamp mod Regensburg.

For blot en måned siden blev Mikkel Kaufmann kortvarigt suspenderet i Hamburger SV, fordi han i to tilfælde var dukket for sent op til træning.

- Det er klubben, som bestemmer, og de mener, at jeg skal have en straf, og det har jeg forståelse for. Men jeg synes alligevel, det er en overreaktion. Jeg synes, det er en overreaktion at kalde det suspenderet. Jeg synes, der er forskel på at være suspenderet og ikke at være med i truppen, sagde Kaufmann ved den lejlighed til Tipsbladet.

Du kan se Mikkel Kaufmanns assist mod Karlsruher SC i videoen i toppen af artiklen.