Varsler angreb på fodboldspillere

Når Yussuf Poulsen og RasenBallsport Leipzig lørdag kommer til Bremen for at spille bundesligakamp mod Werder, er der en risiko for en yderst uvenlig modtagelse fra hjemmeholdets fans.

Det lokale politi har på Twitter meddelt, at de har fået tip om, at Leipzigs spillerbus vil blive angrebet.

Hvordan og hvorledes det skulle finde sted, melder historien dog ikke noget om.

Men det har fået politiet på tæerne.

- Politiet vil derfor forstærke indsatsen. Holdninger retfærdiggør ikke kriminalitet. Vi opfordrer til, at der ikke sker noget, skriver politiet.

Irritation og vrede mod og over RB Leipzig er bestemt ingen nyhed i tysk fodbold, hvor klubbens store armbevægelser og mange millioner fra Red Bull-koncernen har været en torn i øjet på den tyske mentalitet og fodboldmodel.

Irritation er flere gange blevet til decideret provokation, vrede og vold.

Dertil kan tilføjes, at udehold flere gange har fået en yderst ubehagelig velkomst i netop Bremen. Både lokalrivalerne fra HSV og Eintracht Frankfurt har oplevet, at deres busser har været udsat for kasteskyts af forskellig art lige fra flasker til maling.

Hubertus Hess-Grünewald, der er direktør i Werder Bremen, krydser fingre, hænder, arme og tæer for, at det ikke går så galt lørdag.

- Vi er i nær kontakt med politiet og antager, at de nødvendige tiltag bliver taget i brug. Vores fans har opført sig eksemplarisk gennem hele coronaperioden, og det er vi sikre på, de vil fortsætte med, siger han til fansitet Deichstube.

Grundet restriktionerne i forbindelse med coronapandemien, er tilskuere forment adgang til kampene i Bundesligaen.

Kampen begynder 15.30.

