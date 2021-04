Vidunderbarn holdt eks-kæreste indespærret

Det har været op og ned denne sæson for det tyske fodboldvidunderbarn Youssoufa Moukoko.

Han har allerede slået sit navn fast på Borussia Dortmunds førstehold til trods for sine bare 16 år. Tre mål er det blevet til i 14 Bundesliga-kampe.

Men på det seneste er det gået ned ad bakke for kæmpetalentet. Først blev Youssoufa Moukoko skadet i den afsluttende træning med det tyske landshold før U21-slutrunden. Han frygtes ude i resten af sæsonen.

Og i sidste uge var den så gal uden for kridtstregerne, da tysk politi måtte aflægge et besøg på Moukokos adresse. Det skriver Bild.

Politiet måtte ifølge den tyske avis rykke ud til husspektakler og det, der siden viste sig at være en episode om frihedsberøvelse.

Det var Moukokos 23-årige ekskæreste, der havde ringet til alarmcentralen, fordi hun var blevet låst inde i lejligheden mod sin vilje.

Youssoufa Moukoko frygtes ude resten af sæsonen med en skade. Foto: Jürgen Fromme/Ritzau Scanpix

Bild gengiver, at kvinden og Moukoko var gået fra hinanden, og så var hun mødt op på adressen for at hente nogle personlige ejendele og noget tøj. Fodboldspilleren var dog ikke klar til at lade hende forlade lejligheden.

De to begyndte at diskutere, men da Moukoko angiveligt havde en presserende aftale andetsteds og stadig ikke var færdig med at diskutere med kvinden, så forlod han selv adressen og låste hende inde. Hun ringede dog til politiet og kom altså ud af lejligheden, inden Moukoko vendte retur.

Talsmanden for politiet i Dortmund, Oliver Peiler, bekræfter hændelsesforløbet overfor Bild. Han oplyser videre, at kvinden ikke har ønsket at gøre en sag ud af hændelsen efterfølgende.

Det er nu op til anklagemyndigheden at beslutte, om efterforskningen skal fortsætte.

Borussia Dortmund har ikke ønsket at udtale sig om sagen, da man afventer en personlig samtale med Moukoko.

