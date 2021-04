Vilde Erling napper endnu en rekord

Dortmund-bomberens to mål lørdag gav ham endnu en plads i historiebøgerne

Det kan være, det hele ender i det rene ingenting for Borussia Dortmund i denne sæson.

De ligger og balancerer på randen af decideret fiasko i Bundesligaen, hvor de om tre runders tid, når det hele er afgjort, måske lige præcis ikke kvalificerer sig til noget som helst i Europa næste sæson.

Det er så afgjort en falliterklæring for en storklub som Die Borussen.

Men de kan da så glæde sig over, at det var en god idé at hente Erling Braut Håland i Salzburg sidste år.

Den mand fortsætter bare i en uendelighed med at score mål.

To styk mod Wolfsburg lørdag sender ham op på 25 mål i 26 ligakampe. Det i sig selv er meget, meget imponerende for en 21-årig angriber.

Overhaler Sancho

Dertil skal så lægges de 13 mål, han nåede i sidste sæsons 15 kampe, hvilket bringer totalen op på 38 mål i den bedste tyske række.

Det har en så ung spiller aldrig gjort før.

Pudsigt nok er det holdkammeraten Jadon Sancho, han overhaler. Sancho tog rekorden fra Kai Havertz i februar, da englænderen scorede sit Bundesliga-mål nummer 36.

Havertz fik rekorden, efter sin scoring mod Bielefeld sidste år i maj, inden han rejste til England og Chelsea. Altså tre rekorder på et lille års tid.

Og, som den vakse og historieinteresserede læser allerede har noteret sig, er det iøjnefaldende, fordi manden, der havde rekorden, inden Havertz fik gjort kål på den, satte den i 1970!

Laaangt op til Müller

Det var Schalke-legenden Klaus Fischer, der stadig er blandt de mest scorende i Bundesligaens historie. Manden med de berømte saksespark har i øvrigt ikke haft det bedste forår, når det kommer til Bundesligaen. I marts gik Robert Lewandowski forbi ham, da polakken scorede sæsonens fjerde hattrick mod Stuttgart.

Dermed er Lewandowski nummer to på listen over flest Bundesliga-mål. Nogensinde. Tre flere end Fischer.

Dog har han 94 mål op til nummer ét, Gerd Müller. Men det er en anden historie.

Tilbage til Håland.

Rekorden er ikke hans eneste i den endnu korte karriere. Se bare her: