Vilde scener: Fans stormer ind på banen

Schalke 04 er tilbage i Bundesligaen.

Det blev en realitet lørdag, hvor holdet på hjemmebane slog St. Pauli med 3-2 på hjemmebane efter et magisk comeback.

Efter slutfløjt stormede masser af fans ind på banen for at fejre oprykningen for den traditionsrige klub.

Mange fans løb ind på banen på Veltins-Arena. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

St. Pauli chokstartede og var foran 2-0 efter 17 minutter, men i anden halvleg svarede ligatopscorer Simon Terodde igen med to træffere, inden Rodrigo Zalazar skabte forløsningen.

Dermed har holdet fra Gelsenkirchen 62 point efter 33 kampe og er sikker på at slutte som etter eller toer i 2. Bundesligaen inden sæsonens sidste spillerunde i næste weekend.

Schalke, der har vundet syv tyske mesterskaber, rykkede sidste sommer ud af Bundesligaen for første gang siden 1988.

Efter en ustabil periode fyrede Schalke i marts cheftræner Dimitrios Grammozis og gav i stedet den tidligere Schalke-profil Mike Büskens en tredje periode som cheftrænervikar.

Og det gav pote. Schalke har således vundet syv af otte kampe under Büskens og er altså nu sikret oprykning.

Schalke 04 er i næste sæson tilbage i Bundesligaen efter et års fravær. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

St. Pauli har med sit nederlag og i alt seks kampe uden sejr mere eller mindre udspillet sin rolle i oprykningsræset.

Simon Makienok fik de sidste ti minutter som indskifter for St. Pauli, der efterfølgende fik hele to røde kort i en dramatisk afslutning.

Klubben fra Hamburg har tre point op til et felt på tre hold, der alle har 57 point og efter alt at dømme skal fordele den sidste oprykningsplads, et playoffopgør om oprykning og en værdiløs fjerdeplads.

Werder Bremen har spillet en kamp mindre end Hamburger SV og Darmstadt og kan søndag spille sig tæt på en oprykning med en sejr hos bundholdet Erzgebirge Aue.