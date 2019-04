Vilde scener: Stjernen scorer sejrsmål i 99. minut

Schalke 04 endte som taberen, da de lørdag tog imod Eintracht Frankfurt.

Men hold nu fest og ballade for en afslutning, hvor det hårdt prøvede publikum i Gelsenkirchen til sidst forlod stadion lige så frustrerede, som de var rasende.

For de følte sig snydt.

Årsagen var det straffespark, som gæsternes topscorer, Luka Jovic, hamrede i kassen. Dommer Sascha Stegemann havde peget på pletten, efter han havde taget VAR i brug. Billederne viste, at Schalkes Daniel Caligiuri blokerede en afslutning fra Filip Kostic med hånden. Det gik stærkt, men den var god nok.

Det afstedkom voldsomt stærke reaktioner fra Schalke-lejren, da Stegemann efter laaang tid havde set og vurderet og endelig peget på straffesparkspletten.

Midlertidigt ansatte Huub Stevens brokkede sig. Det samme gjorde så godt som alle spillere i de blå trøjer. Men Stegemanns beslutning stod, som det jo oftest er i fodbold, ikke til at ændre.

Og så scorede Jovic, mens uret efterhånden havde sneget sig op på de 99 minutter.

Kort efter var det slut. Og så fortsatte balladen. Stegemann måtte svare for sig til højre og venstre.

Det hjalp heller ikke, at Suat Serdar, der havde udlignet til 1-1 for Schalke tidligere i kampen, var blevet smidt ud kort inden straffesparket. Heller ikke her var der meget at komme efter. Den 21-årige tysker var ganske enkelt kommet for sent i en tackling af Kostic, og så fik han sit andet gule kort.

Schalke-træner Huub Stevens var ikke imponeret over dommerpræstationen.

Under kampen havde tilhængerne protesteret. Højlydt.

Årsagen var Christoph Metzelder, der er i spil til posten som sportsdirektør i Schalke 04.

Og selvfølgelig er det faldet fansene for brystet. For Metzelder er Dortmund-mand. Han spillede langt over 100 kampe for ærkerivalerne, inden han skiftede til Real Madrid i 2007. Så derfor skal han ikke være chef i Schalke.

Det svarer jo til, at Per Nielsen bliver manager i FC København. Det sker aldrig.

- Bestyrelse: Identitet tæller i vores klub. Metze er et svin, stod der på et stort banner, der blev rullet ned over tribunen i løbet af kampen.

Og det er alvor i Schalke i disse dage. For resultaterne er forfærdelige. Man fyrede cheftræner Domenico Tedesco i marts og indsatte klublegenden Huub Stevens, men det fungerer ikke. Ikke endnu.

Under Stevens har Schalke tabt to og vundet en enkelt kamp. Med otte kampe igen af sæsonen ligger de tidligere Champions League-semifinalister sølle fem point over nedrykningsstregen.

