Vilde scener - vrede fans afbryder topkamp

De to danske Bundesliga-profiler Robert Skov og Jacob Bruun Larsen fik sig lørdag en oplevelse af den kedelige slags, som de nok ikke glemmer lige med det samme.

For en ting er, at de sammen med resten af Hoffenheim led et forsmædeligt 0-6-nederlag i hjemmekampen mod mægtige Bayern München.

Noget andet er de bizarre scener, som opgøret udviklede sig til efter de medrejsende Bayern-fans' voldsomme protester mod hjemmeholdets ejer, Dietmar Hopp.

Selveste Karil-Heinz Rummenigge bakkede op om Dietmar Hopp. Foto: Ritzau Scanpix

Da Leon Goretzka havde scoret Bayerns sjette mål efter 62 minutter, begyndte de tilrejsende tilhængere at lufte bannere med voldsomme angreb mod det tyske fodboldforbund og Hopp.

'Alt er, som det plejer. DFB holder ikke ord. Hopp er og bliver en søn af en luder', stod der blandt andet.

Play has been interrupted in Hoffenheim after Bayern Munich supporters repeatedly displayed banners insulting Hoffenheim benefactor Dietmar Hopp.



Flick, Salihamidzic, Rummenigge, Kahn and players all pleading furiously with fans.#FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/4nFnbAo4Wj — DW Sports (@dw_sports) February 29, 2020

Kampen blev herefter afbrudt, mens Bayerns spillere, cheftræner Hansi Flick samt koryfæer som Oliver Kahn og Karl-Heinz Rummenigge forsøgte forgæves at dæmpe gemytterne.

Stemningen var ophedet på tribunerne. Foto: Ritzau Scanpix

Da spillerne i første omgang forsøgte at genoptage kampen, måtte den afbrydes igen, og da det endelig lykkedes at får spillet færdig, foregik det på hel bizar vis ved, at de to holds spillere bare kørte bolden rundt mellem med- og modspillere for at få tiden til at gå.

Bayern-lejren viste tydelig støtte til Dietmar Hopp, mens tilhængerne rasede Her er det Thiago Alcantara, som taler med Hopp. Foto: Ritzau Scanpix.

På den måde lykkedes det at få færdigspillet opgøret, men der venter med garanti Bayern München en form for efterspil på de voldsomme scener.

Det er ikke første gang, at modstander-fans protesterer mod Hoffenheim.

Her forlader Bayern-spillerne banen. Foto: Reuters-

Tidligere på sæsonen har også Dortmund-tilhængerne ladet vreden gå ud over Hoffenheim, der ligesom RB Leipzig er voldsomt upopulære blandt de øvrige klubbers fans, fordi begge hold har brudt med den 'tyske model' om stærk medlemsindflydelse, og har tilladt hovedrige investorer at overtage kontrollen.

