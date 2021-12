Vildt topbrag: Viste klassen

Det var lige så underholdende, som man kunne forvente.

De to tyske storklubber Borussia Dortmund og Bayern München ramlede lørdag aften sammen i Bundesligaen, og Bayern tog hjem med en 3-2-sejr efter et hæsblæsende opgør.

De to målfarlige angribere Erling Haaland og Robert Lewandowski scorede henholdsvis et og to mål, og temperamenterne nåede kogepunktet i begge lejre undervejs i opgøret - særligt hos Dortmund.

Manuel Neuer og Robert Lewandowski kunne juble efter Der Klassiker. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Det førte blandt andet til, at Dortmund-træner Marco Rose måtte se den sidste del af kampen fra tribunen, fordi han fik rødt kort.

Bayern trækker med sejren fra Dortmund i toppen. Der er nu fire point mellem de to hold på første- og andenpladsen.

Marco Rose endte sin aften på tribunen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Den første del af lørdagens opgør var hæsblæsende, og allerede efter ni minutter havde vi fået to mål.

Dortmund lagde ud. Julian Brandt tog bolden elegant ned i udkanten af feltet, snød Alphonso Davies og sendte kuglen kontrolleret i nettet.

Robert Lewandowski udlignede i niende minut. Thomas Müller blokerede en aflevering fra Mats Hummels og stak afsted mod mål. Han mistede bolden igen, men den landede hos Lewandowski, som sparkede den fladt i mål.

Dortmund har ikke imponeret i sin defensiv i denne sæson, og efter 44 minutter så det igen ikke kønt ud.

En clearing endte lige i maven på Mats Hummels, og den løse bold dumpede ned for fødderne af Kingsley Coman, der sendte den i nettet til Bayern-føring på 2-1.

Kingsley Coman scorede det ene af Bayern Münchens tre mål mod Dortmund. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

Anden halvleg var kun et par minutter gammel, da Erling Haaland var på pletten. Den pivfarlige nordmand fik bolden i venstre side af feltet, og med en elegant afslutning krøllede han den i kassen ved fjerneste stolpe.

Det tændte en ild i hjemmeholdet, som lagde pres på Bayern. Haaland var lige ved at score igen, men Bayern overlevede det hårde tryk.

Julian Brandt måtte bæres fra banen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Efter 66 minutter blev Julian Brandt nedlagt og lignede en mand, der havde pådraget sig en slem skade - han blev båret fra banen.

En ny nedtur opstod for Dortmund efter 75 minutter. Mats Hummels, der spillede en forfærdelig kamp, blev ramt på armen i feltet, og så fik Bayern straffespark. Det scorede Robert Lewandowski stensikkert på.

Mats Hummels havde en gennemført dårlig aften i Dortmund. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Dortmund-spillerne var meget utilfredse. De følte sig nemlig tidligere i kampen snydt for et straffespark i en lignende situation. Cheftræner Marco Rose var også rasende, og hans brokkerier kostede ham et rødt kort.

Bayerns Corentin Tolisso havde chancen for at skyde bolden i tomt net, efter at Dortmund-keeper Gregor Kobel var gået med frem til et hjørnespark i næstsidste minut, men franskmanden formåede at skyde forbi.

