Ville give kometens bedstemor en ordentlig omgang

Erling Haaland forstår ikke fransk.

Han taler norsk, sandsynligvis engelsk og nok også en del tysk efterhånden. Men ikke fransk.

Og det er nok meget godt.

For tænk engang hvad der kunne være sket, hvis det var gået op for ham, hvad modstanderen Jean-Clair Todibo sagde til ham, da Dortmund og Schalke tørnede sammen i Revierderby, da Bundesligaen åbnede efter coronakrisen?

Det bliver aldrig bekræftet præcist, hvilke ord Schalkes Barcelona-lejesvend Todibo rent faktisk sagde, for ironisk nok har det været svært at høre det på fodboldforbundets optagelser, selv om der ikke er en sjæl på stadion.

Men flere nyhedsmedier med altid tabloide Daily Mail i spidsen hævder, at Todibo i en nærkamp i Schalkes straffesparksfelt er så irriteret på sin fysisk overlegne modstander, at han hvæser af ham – og fortæller ham, at han har lyst til at give Haalands bedstemor en tur på lagnerne.

Jeps.

Ikke hans søster eller mor - men bedstemor simpelthen.

Vi på redaktionen er i skrivende stund ikke klar over, om det er værre, når det er bedstemoderen, man bruger som eksempel, eller om Haalands bedstemor skulle være noget særligt.

Men det var altså, hvad Todibo skulle have sagt.

Ekspertens råd: Her er klubben, du skal satse på

Benægter ikke

Men Erling forstår ikke fransk. Så det bliver ikke til mere. Tv-billeder viser bare den unge angriber grine i øjeblikket, inden Todibos holdkammerat, Salif Sané, trækker væk med franskmanden. Måske fordi han ikke ved, hvad han ellers skal stille op med en aggressiv modstander helt oppe i ansigtet.

Fodboldforbundet har taget sagen op, set det igennem flere gange og tilmed spurgt de to involverede spillere om det. Den ene aner ikke, hvad der blev sagt, og den anden kan ikke huske det ...

Men iøjnefaldende er det, at ham, der ikke kan huske det, Todibo, ikke benægter det.

Sådan kan det gå.

Det hele ender med ingenting. For det er også svært at tildele karantæner baseret på mediers vurderinger af et forløb. Ruhr Nachrichten konstaterer tørt, at det sandsynligvis har sparet Todibo for flere spilledage på tribunen.

Omvendt kan det også have været straf nok for ham, at Haaland lidt senere i opgøret scorede til 1-0 – og at Dortmund gik hen og vandt det største lokalderby i Tyskland med hele 4-0.

