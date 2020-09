Ville stoppe det: Utilfreds med Harder-skifte

Wolfsburgs træner forklarer, at Pernille Harders måde at søge væk på, ikke var den måde, han ville have gjort det på, og klubben forsøgte virkelig at få hende til at blive

Da Pernille Harder tidligere på ugen skiftede fra Wolfsburg til Chelsea blev hun godt nok verdens dyreste fodboldspiller, men selvom salget indbragte tyskerne 2,6 millioner kroner, så er træner Stephan Lerch utilfreds.

- Set fra et sportsligt synspunkt, så var det et ekstremt bitter tab os. Timingen er også dårlig, siger Lerch ifølge Sportbuzzer.

- Vi har længe prøvet at få Harder til at blive, men Ralf Kellermann (sportsdirektør) havde ikke en chance for at holde hende her, siger Lerch.

Pernille Harder skulle flere gange have givet udtryk for, at hun ville væk, og det på en knap så behagelig måde.

- Det svarer ikke til min overbevisning, og det var ikke sådan, jeg ville gøre det. Det var klart for alle, at hun ville rejse senest til næste år, og også hvordan hendes private forbindelse til London ser ud, siger Lerch og henviser til Harders kæreste Magdalena Eriksson, der allerede spiller for Chelsea.

Pernille Harder bar anførerbindet for Wolfsburg, da klubben i søndags tabte Champions League-finalen til Lyon. Allerede på søndag kan danskeren få debut for Chelsea. Foto: Pool New/Reuters

Bundesligaen starter fredag, og nu venter en hård sæson for Wolfsburg, der ikke blot mangler Harders 27 sæsonscoringer, men også de henholdsvis 16 og seks mål fra skadede Ewa Pajor og Fridolina Rolfö.

Træneren håber, at der kan købes afløsere, men erkender, at mange spillere allerede er ude af markedet.

- Det var ikke kun Pernille Harders mål, der gjorde hende vigtig for os. Hun er en af, hvis ikke den bedste spiller i verden.

- Men hun havde gode holdkammerater omkring sig, og det understregede hun også altid. Du kan ikke satse på kun én spiller, og det har været et godt kollektiv, så nu åbner nye muligheder sig, siger Wolfsburg-træneren.

Wolfsburg har vundet Bundesligaen de seneste fire sæson, hvor Harder to gange har været ligatopscorer, men efter danskerens exit står Bayern München klar til at tage over.

- Vi er grådige efter succes og vil gøre alt, hvad vi kan for at blive tyske mestre, siger Bayern-anfører Lina Magull til Kicker.

På det europæiske fodboldforbund UEFAs hjemmeside har de også lavet en artikel, hvor de undersøger 'hvor fantastisk Chelseas dansker Pernille Harder er'.

- Harder har altid klaret sig godt og har altid vundet titler med Wolfsburg. Med hensyn til spillestil og teknik er hun en af de bedste spillere, siger hollandske Vivianne Miedema, der spiller for rivalerne i Arsenal og har været Premier League-topscorer de seneste to år.

- Pernille er en af de bedste spillere i verden. Hendes statistik fra Wolfsburg, Linköping og det danske landshold viser, hvor værdifuld hun er, siger hendes nye træner i Chelsea Emma Hayes.

Chelsea har vundet mesterskabet i tre af de seneste fem sæsoner, mens Arsenal og Manchester City også har taget et mesterskab.

