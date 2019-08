Vinder erotisk titel: Den mest sexede fodboldtræner

Bayern München indledte sæsonen med at tabe Super Cup-kampen mod Dortmund med 0-2, men det har ikke stoppet klubbens træner Niko Kovac i at vinde sæsonens første titel.

Den 47-årige kroat er således valgt til den tyske Bundesligas mest sexede træner.

Tyske Sport 1 fortæller, hvordan Bayern-træneren har fået 15,04 procent af stemmerne, da erotikportalen Joyclub spurgte kvinderne om den mest sexede træner.

Artiklen fortsætter under billederne

Nagelsmann til venstre er kun to'er efter Niko Kovac til højre. Foto: Michael Probst/Ritzau Scanpix

32-årige Nagelsmann er ellers en stilet fyr. Foto: EFREM LUKATSKY/Ritzau Scanpix

Leipzig-træner Julian Nagelsmann kommer ind på en flot andenplads med 4,58 procent af stemmerne.

- Jeg må spørge Nico, hvad han gør anderledes end mig, siger Nagelsmann med et glimt i øjet.

- Jeg kæmper for førstepladsen, men måske har jeg brug for lidt modenhed, det skulle også være sexet. Jeg har brug for 10 år, så vinder jeg, siger den blot 32-årige Nagelsmann.

På de nederste pladser i kåringen har de 10.000 stemmegivende kvinder peget på Hoffenheim-træner Alfred Schreuder, Paderborns Steffen Baumgart og Wolfsburgs Oliver Glasner med 0,13, 0,14 og 0,16 procent af stemmerne.

Den åbenbart sexede Niko Kovac kom til Bayern sidste sommer efter et par sæsoner i spidsen for Eintracht Frankfurt. Inden da var han både kroatisk U21-landstræner og senere A-landstræner, mens spillerkarrieren sluttede i 2009 for RB Salzburg efter ophold hos tyske klubber som Hertha, Bayern, HSV og Leverkusen.

I Bayern ventes han inden for de kommende uger at præsentere et par nye stjernespillere, da Franck Ribery og Arjen Robben er stoppet efter en årrække i klubben. Ivan Perisic i Inter og Gareth Bale i Real Madrid nævnes som to spillere, der er i kikkerten hos Bundesliga-klubben med Tysklands mest sexede træner.

Her ses bundskraberne hos kvinderne...

Steffen Baumgart får kun 0,14 procent af stemmerne. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Oliver Glasner ligger i bunden over de mindst sexede trænere, men han er også ny i Bundesligaen. Her er han i aktion for Ried mof Brøndby i 2011. Foto: DOMINIC EBENBICHLER/Ritzau Scanpix

Alfred Schreuder her som Ajax-assistent er den mindst populære hos kvinderne. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

