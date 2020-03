Viser storsind: Nægter at modtage løn

Spillere og ledere i den tyske Bundesligaklub Borussia Mönchengladbach har opgivet deres løn, så klubben kan overleve økonomisk gennem coronaepidemien, der har betydet, at ligaen er suspenderet.

Det siger klubbens sportsdirektør, Max Eberl.

Max Eberl, sportsdirektør i Borussia Moenchengladbach er sammen med spillerne klar til at opgive lønnen for at redde klubben økonomisk igennem coronakrisen. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

- Spillerne ved, hvad der er på spil, og de har tænkt over det. Holdet har tilbudt at give afkald på sin løn, hvis det kan hjælpe klubben og dens ansatte, siger han på et pressemøde, der er gengivet på klubbens hjemmeside.

Klubben har valgt at tage imod tilbuddet fra spillerne.

- Jeg er meget stolt af drengene. Det er et klart signal om, at vi står sammen i gode tider og dårlige. Trænerstaben og direktionen har også valgt at opgive lønnen, siger Max Eberl.

Bundesligaen er indtil videre udskudt indtil 3. april, men perioden forventes at blive forlænget.

Det kan få store økonomiske konsekvenser for klubberne, der mister penge på billetsalg, tv- og sponsorindtægter.

Tomme tribuner i Tyskland. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi forventer den sværeste situation i Bundesligaen siden 1999, siger Gladbachs administrerende direktør Stephan Schippers.

- Målet er, at Borussia Mönchengladbach skal overleve denne coronakrise og gøre det uden at skulle fyre nogen. For at opnå dette bliver vi alle nødt til at arbejde hårdt sammen, siger han.

Gladbach ligger i øjeblikket nummer fire i ligaen med seks point op til Bayern München i toppen.

Klubben har den tidligere FC Midtjylland-spiller Andreas Poulsen i folden, men danskeren er frem til sommer lejet ud til østrigske Austria Wien.

