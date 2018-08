VM-spiller straffet for at køre mand ihjel

Amine Harit fik en dom på fire måneders betinget fængsel og en overkommelig bøde for sin rolle i et trafikdrab kort efter VM

Han blev kåret til kampens spiller i Marokkos første kamp ved VM-slutrunden mod Iran, men derfra gik det ned ad bakke for Schalke 04's Amine Harit.

Trods den gode præstation blev midtbanespilleren bænket mod Portugal og Spanien, og kort efter hjemkosten til Marrakech i Marokko gik det helt galt. I sin Mercedes hamrede Amine Harit nemlig ind i en 30-årig mand, der afgik ved døden.

Det koster nu fire måneders betinget fængsel og en bøde på lige under 6.000 danske kroner med risiko for en hårdere straf, hvis han begår lignende strafbare forhold i fremtiden.

Det bekræfter Schalkes sportsdirektør, Christian Jeidel, over for Bild.

Se også: VM-spiller i dødsulykke: - Han er i chok!

Amine Harit blev (th) kampens spiller mod Iran i Marokkos første kamp ved VM. Foto: AP

Meldingerne i tyske og marrokanske medier gik ellers på, at Harit risikerede tre-fem måneders ubetinget fængsel, fordi han angiveligt kørte langt hurtigere end de tilladte 60 kilometer i timen.

Forklaringerne om episoden pegede dog i noget forskellige retninger. Nogle forklaringer lød, at Amine Harit kørte om kap med en anden bil, og at han generelt kørte skødesløst, mens andre påstod, at han var fuldstændig uden skyld i ulykken. Umiddelbart efter at have ramt manden skulle han have forsøgt at flygte fra politiet, der dog fik stoppet ham.

Det er endnu ikke oplyst, hvilke forhold Amine Harit præcist er dømt for, ligesom han endnu ikke selv har udtalt sig om tragedien.

Amine Harit fik inddraget sit pas efter ulykken, men fik det relativt hurtigt tilbage og dermed også tilladelse til at vende tilbage til Tyskland for at slutte sig til Schalke-truppen forud for den kommende sæson.

Se også: Dansk VM-sejler lå i blodpøl: Jeg frygtede hajerne

Se også: Kvindelig atlet angrebet med æg: 'Det her er racisme'

Se også: Chok! Kulørt wrestler fundet død i fængselscelle