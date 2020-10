Voldsom nedtur for verdensmester

Den fordømte corona får skyld for meget i år. Og nu kan Kevin Grosskreutz også slå ud med armene og bebrejde den forfærdelige virus, at han er blevet arbejdsløs.

Som så mange andre i øvrigt.

Fodboldspilleren, hvis fodboldmæssige udvikling og karriere ikke just har taget samme drejning som mange af de andre kollegaer, han blev verdensmester sammen med for mere end seks år siden i Brasilien, blev lørdag fritstillet af sin hidtidige arbejdsgiver, KFC Uerdingen i 3. bundesliga.

Det meddelte klubben til det tyske fodboldforbund lørdag, skriver Transfermarkt.

Dermed slutter to års samarbejde. Og det slutter ikke pænt.

Grosskreutz har lagt sag an, fordi KFC Uerdingen stoppede med at udbetale løn til ham, da han afviste at gå 30 procent ned i løn som følge af coronakrisen, der også har ramt tysk fodbold.

Ifølge klubben som den eneste i spillertruppen i øvrigt.

- Som den eneste spiller på KFC Uerdingen-holdet var Kevin Grosskreutz ikke klar til at støtte og aflaste klubben i løbet af de store udfordringer, som corona-pandemien bragte os i. På trods af flere måneders diskussioner med spilleren og hans rådgiver, var det ikke længere muligt at nå til enighed, skrev klubben lørdag.

Arbejdsretten i Krefeld forsøgte sig med en løsning, der gik ud på en reduceret løn april-august i år – og så vente til næste sommer med at udbetale resten som fuld løn.

Den tygger parterne stadig på.

KFC Uerdingen har ikke ønsket at kommentere opsigelsen.

Historien om Kevin Grosskreutz er opsigtsvækkende og er blevet beskrevet ved flere lejligheder.

Han steg i graderne hos Borussia Dortmund og var fast mand under Jürgen Klopps berømte succesdage for snart ti år siden med mesterskaber og Champions League-finalen.

Han blev udtaget til VM og fik en medalje, selvom han ikke kom på banen. I 2015 skrev han under på en kontrakt med Galatasaray, men tyrkerne var for længe om at gøre papirarbejdet færdigt, så FIFA afviste at godkende overgangen.

Uden at have spillet en eneste kamp for tyrkerne, skiftede han et halvt år senere til Stuttgart, der dog fyrede ham et års tid senere, efter han havde været involveret i et slagsmål på en bar.

Kort efter skrev han under med 2. bundesligaklubben Darmstadt, og yderligere et år senere – i 2018 – skrev han kontrakt med KFC Uerdingen, hvor den nu 32-årige midtbanespiller siden har spillet fast.

