Voldsomt hooligan-overfald i Tyskland

Bundesliga-opgøret mellem Union Berlin og Schalke 04 har fået en ubehagelig optakt.

Klokken seks søndag morgen skulle flere hundrede Schalke-fans rejse fra Gelsenkirchen, hvor Schalke hører til, mod den tyske hovedstad.

Men inden da dukkede 150 hætteklædte hooligans op foran Schalke 04 ultras' hjem, skriver tyske Bild.

Flere af dem var i Borussia Dortmund- og Rot-Weiss-Essen-trøjer.

Ifølge den tyske avis tævede fodboldfansene hinanden brutalt.

Desuden blev en buschauffør, der ellers ikke var en del af slåskampen, angrebet med et baseballbat og lå ved siden af bussen, da politiet ankom til stedet.

Politiet efterforsker

Tysk politi meddeler, at mindst fire personer heriblandt en buschauffør blev alvorligt såret.

- Redningsarbejdere behandlede de sårede på stedet. De blev derefter kørt til hospitalet for at blive indlagt, lyder det til Bild fra politiets talsmand, der fortæller, at de efterforsker episoden.

Schalke 04 har også reageret på hændelsen til tyske Sport1.

'Ifølge de oplysninger, vi i øjeblikket har til rådighed, var der et målrettet angreb på fans af FC Schalke 04 i morges kort før afrejsen til Berlin.'

'Schalke 04 fordømmer alle former for vold og ønsker de sårede fuld bedring. I mellemtiden er busserne på vej for at støtte holdet i udekampen mod Union Berlin.'

Kampen mellem Bundesligaens nummer to, Union Berlin, og bundproppen Schalke 04 begynder klokken 15.30.