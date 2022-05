Wind afslører: Det sagde Lewandowski til mig

Jonas Wind gjorde det igen.

Selv om FC Bayern München ikke havde så meget at spille for, formåede Jonas Wind og Wolfsburg at få 2-2 mod de tyske mestre, og det var danskeren, der igangsætte comebacken mod FC Bayern München.

Wind scorede til 1-2, og det var en imponerende scoring, hvor han først tæmmede den, inden han med venstre bankede den ind. I øvrigt kort inden pausen.

Efter scoringen så Robert Lewandowski ud til at sige noget til Jonas Wind, og den tidligere FCK-angriber fortæller nu, hvad det var, de to talte om.

- Han sagde bare "not bad, not bad". Jeg sagde, at jeg var lidt overrasket over at sparke den ind med venstre. "Nicht schlecht", sagde han og gentog det på engelsk. Det var lidt anerkendende ros fra hans side, så det var også meget fedt, siger Jonas Wind til TV3 Sport.

Du kan se og høre TV3 Sports interview med Jonas Wind i afspilleren øverst.

23-årige Jonas Wind endte med at score fem gange i sine første 14 ligakampe for Wolfsburg. Det var Bundesligaens sidste runde, og Wolfsburg endte som nummer 12 efter faktisk at have været i problemer i en længere periode i denne sæson.

