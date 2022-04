Wind bombede i nedslagtning

Jonas Wind kunne fredag aften smadre bolden i nettet hele to gange for sin klub Wolfsburg, da de bragede sammen med Bundesliga-rivalen Mainz og vandt hele 5-0.

Målene falder efter en periode, hvor der har været stille på målkontoen for den danske landsholdsspiller. Sidst, han scorede, var tilbage i februar, hvor han kort forinden var skiftet fra FC København.

Wind spillede en stærk kamp i den grønne trøje, hvor han fik 74 minutter. En anden profil i aftenens kamp var danskerens holdkammerat Max Kruse, som scorede hattrick. Han er i øjeblikket topscorer for Wolfsburg med 11 mål i den tyske liga og fortsætter hermed sin gode stime.

Jonas Wind fejrer målet med sine holdkammerater. Foto: IMAGO/Teresa Kröger

Det er første gang, at Jonas Wind scorer to mål i samme kamp for Wolfsburg.

Jonas Wind var ikke den eneste dansker på grønsværen fredag aften på Volkswagen Arena. Det var også hans danske landsholdskollega Marcus Ingvartsen, der er udlejet til Mainz fra Union Berlin. Mainz har også den danske træner Bo Svensson, som altså kunne se sit hold blive slået med hele 5-0.

Sejren over Mainz kommer efter en dårlig periode af Wolfsburg, hvor de har tabt de seneste tre kampe i Bundesligaen. Derfor kommer sejren over Mainz på et afgørende tidspunkt for Wind og holdkammeraterne.

Wolfsburg ligger på 11. pladsen i den tyske Bundesliga.