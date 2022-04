Wind og Wolfsburg ydmyget

Hvad skete der lige der?

Dortmund smadrede Jonas Wind og Wolfsburg, da de vandt med tenniscifre.

I første halvleg gik holdet fra Ruhr-distriktet decideret målamok og scorede hele fem mål på 14 minutter.

Purunge Tom Rothe scorede efter 24. minutter, Axel Witsel fordoblede føringen to minutter senere imens Manuel Akanji gjorde det til 3-0 i det 28. minut.

Efter 3-0 scoringen skulle Dortmund vente hele syv minutter på næste scoring.

Denne gang var det Emre Can, der stod for scoringen.

Erling Braut Haaland skulle selvfølgelig også være med og efter 38. minutter gjorde han det til 5-0..!

Jonas Wind og Wolfsburg stod midt i en enorm ydmygelse. Men det var ikke helt slut endnu.

Man må gå ud fra, at Wolfsburg-træner Florian Kohfeldt talte med store bogstaver i pausen, men lige lidt hjalp det.

Ni minutter inde i anden halvleg kunne det norske fænomen score sit andet mål og dermed gøre det til 6-0.

Det lykkedes Ridle Baku at reducere til 6-1 sent i opgøret, og det endte også med at blive kampens resultat.

Det var i øvrigt mod netop Wolfsburg, den tidligere Dortmund-kæmpe, Robert Lewandowski, scorede fem mål for Bayern München i 2015.

Dem scorede han på ni minutter...

