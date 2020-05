Wunderbar! Ren opvisning

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Endelig!

Så ruller bolden langt om længe igen syd for Færøerne og vest for Hviderusland, og så må en hel verden med læder-abstinenser jo leve med, at der manglede 80.000 tilskuere til Ruhr-braget mellem Dortmund og Schalke i ’Das Revierderby’.

Lydniveauet lød mest som det, to fulderikker kan udsætte hvælvingerne over Hovedbanegården for en sen lørdag nat, og det var da sælsomt at se to hold entre grønsværen iført mundbind. Alligevel blev det et brag af en fest anført af en blot 19-årig teenager, og jubelen runger formentlig stadig tungt fra de norske fjelde og blæser torsk ud af fjordene.

Erling Braut Haaland! Knægten er et fænomen og i denne første Bundesligakamp i umindelige tider manden i centrum og involveret i alle fire scoringer, da Schalke i dén grad blev ydmyget og udstillet. De må have været rigtigt tilfredse med at spille på et tomt stadion.

Først timede Erling Haaland sit løb mellem to forsvarere perfekt, da han styrtede frem til Thorsan Hazards veltempererede aflevering og iskoldt scorede til 1-0. Scoringen blev fejret i stilhed med drilsk norsk boogie woogie ved baglinjen!

Så er der stemning og fest. Sådan da... Erling Braut Haaland har scoret til 1-0, men når der er krammeforbud, må man nøjes med en stille coronavals på stedet. Pool Reuters/Ritzau Scanpix

Kort før pausen generede han Schalke-keeperen til en elendig aflevering frem i banen, og eins, zwei, drei: Raphaël Guerreiro bankede fladt fra venstre værterne på 2-0. To minutter efter pausen blev ydmygelsen total, da Schalke dummede sig og gik i angreb! Erling Haaland blev tacklet hårdt, men fik sendt bolden videre til Julian Brandt, der gav Thorsan Hazard chancen til 3-0.

Så var dén ged raziert, og 4-0 var bare en logisk efterfølger i det 63. minut – igen med nordmanden involveret som assist til Raphaël Guerreiros perfekte afslutning i ren opvisningsstil.

Thomas Delaney i duel med Suat Serdar, der blev ramt af danskerens albue - københavneren høstede en advarsel for attentatet. Foto: Martin Meissner/Reuters DFL/Ritzau Scanpix

Thomas Delanay fik i fravær af Emre Can og Axel Witsel chancen fra start hos hjemmeholdet. Københavneren har ikke mange sæson-minutter i stængerne og var vel også af og til ikke helt tæt på kroppen af modstanderne, men han brugte dog sukkerfoden til en god aflevering ud til turbo-kanten Achram Hakimi og efterfølgende chance i starten.

Delaney fik gult for en albue i hovedet på Suat Serdar i det 53. minut. Ti minutter senere rakte kræfterne ikke længere, og danskeren blev byttet ud og korrekt monteret med mundbind igen, inden han sammen med holdet kunne juble ud mod 'Die gelbe Wand', hvor der normalt er 25.000 ellevilde fans.

Lørdag stod der to officials...

Vi fik fodbold. Et fremragende Dortmund-show. Alles klar – og tæt på wunderbar!

Se også: Tøffe jubler: - Foregangsmænd

Se også: Dansker redder dagen

Sådan smed Bendtner en formue væk