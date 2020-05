Ydmyget igen!

Schalke 04 har ikke fået en optimal genstart på Bundesligaen.

I genåbningsrunden tabte de til ærkerivalerne Dortmund med hele 4-0, og søndag eftermiddag tabte Schalke igen. Denne gang var modstanderne Augsburg, der havde tabt fem af deres seneste seks kampe før søndagens kamp.

Schalkes dårlige stime startede dog også før coronakrisen, hvor de ikke havde vundet en eneste af deres forgangne syv Bundesliga-kampe - en sejrsløs stime, der nu er udbygget til ni kampe.

Der skulle blot gå seks minutter af søndagens kamp, før Schalke var bagud. På et direkte frispark bragede Augsburgs Eduard Loewen bolden direkte op i det fjernest kryds på fornemmeste vis.

Schalke havde bolden meget, men de formåede ikke for alvor at blive farlige. I stedet udbyggede Augsburg føringen knap et kvarter før tid.

Efter et koks i Schalkes forsvar kunne indskiftede Noah-Joel Sarenren-Bazee drible ind i feltet og sende 2-0-målet i kassen. Ondt blev til værre, da Sergio Cordova scorede Augsburgs tredje mål i overtiden efter et nyt stort forsvarskoks.

Augsburg løb altså med alle tre point i opgøret og rykker med sejren op som nummer 12 i Bundesligaen. Til gengæld misser Schalke en chance for at rykke op på sjettepladsen, og i stedet er de aktuelt nummer otte.

Se også: Gav forbudt krammer: - Han reddede vores liv

Se også: Dansk målhelt er irriteret

Se også: Kostede 150 millioner: Nu er VM-legende transferfri