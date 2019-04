Ydmyget: Nu er træneren fyret

Bundesligaklubben VfB Stuttgart har fyret cheftræner Markus Weinzierl efter lørdagens 0-6-lussing mod Augsburg

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Tøjlerne overtages midlertidigt af U19-træner Nico Willig, som skal forsøge at styre klubben fri af nedrykning fra Bundesligaen.

Med fire kampe tilbage ligger holdet på den 16.-plads, som betyder playoffkampe for at redde livet i Tysklands bedste fodboldrække. Og der er seks point op til Schalke 04 på pladsen lige over.

Holdet er uden sejr i de seneste seks ligakampe, og det berømte bæger flød over med nederlaget på hele 0-6 til Augsburg efter en rærlig indsats.

De femfoldige tyske mestre, som senest kunne løfte mesterskabspokalen i 2007, har haft svært ved at finde melodien i de seneste sæsoner.

I 2015/1026-sæsonen rykkede klubben ned for første gang siden midten af 1970'erne, men kom dog op igen efter blot en enkelt sæson i 2. Bundesliga.

De svære tider har også kunne aflæses på forbruget af cheftrænere.

Siden Bruno Labbadia forlod posten i sommeren 2013, har ti forskellige trænere fået chancen, Huub Stevens har endda siddet i to perioder.

Nico Willig bliver dermed 11 cheftræner på seks år.

