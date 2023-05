Ydmyget på én halvleg: Leipzig helt suveræne

RB Leipzig er nu kun én sejr fra at genvinde den tyske pokalturnering i fodbold.

De forsvarende pokalvindere spillede sig tirsdag aften videre til finalen i Berlin med en overraskende klar 5-1-sejr på udebane over Freiburg.

Kampen var en gentagelse af sidste års finale, hvor der skulle straffekonkurrence til at finde en vinder. Tirsdag var det hele afgjort i løbet af en halvleg.

Det stod 4-0 til gæsterne efter de første 45 minutter, der næsten havde karakter af et totalkollaps af Freiburg.

Den klare forskel lå slet ikke i kortene på forhånd, eftersom Freiburg er i fin form og på en aktuel fjerdeplads i Bundesligaen. Men det kunne holdet ikke bruge til noget, da det havnede i Leipzigs centrifuge.

Med et lammende dobbeltslag lavede gæsterne to mål i 13. og 14. minut, og det kom hjemmeholdet sig aldrig over.

Først headede Dani Olmo bolden i nettet, inden Benjamin Henrichs minuttet senere afsluttede et fint angreb med at øge til 2-0.

Mod slutningen af halvlegen øgede først Dominik Szoboszlai og siden Christopher Nkunku til 4-0 og sendte Freiburg-spillerne ud til pausen med bøjede nakker.

De fik en smule hjælp 12 minutter efter pausen, da Leipzigs Josko Gvardiol hev i nødbremsen og fik et rødt kort, der kommer til at koste ham deltagelsen i finalen.

Men opgaven var stadig næsten umulig for Freiburg, og Michael Gregoritschs reducering et kvarter før tid kom alt for sent.

Danske Yussuf Poulsen, der ikke har fået meget spilletid for Leipzig i denne sæson, kom på banen i slutfasen. Han var med til at fejre, at Szoboszlai slog sejren fast på straffespark i overtiden.

Leipzigs finalemodstander bliver fundet onsdag, hvor Stuttgart og Frankfurt mødes i den anden semifinale. Slutkampen spilles 3. juni på Berlins olympiske stadion.