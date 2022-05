Yussuf og Leipzig tysk pokalvinder efter drama

Tredje gang viste sig at være lykkens gang for RB Leipzig i den tyske pokalturnering.

Efter de seneste år at have tabt to pokalfinaler lykkedes det lørdag Leipzig at finde opskriften på sejr, da holdet mødte Freiburg på Olympiastadion i Berlin.

Leipzig vandt efter straffesparkskonkurrence og kan dermed fejre sin første store titel, siden klubben første gang så dagens lys i 2009.

Undervejs kom Leipzig bagud og fik en mand vist ud. Den ordinære spilletid samt den forlængede endte 1-1. Yussuf Poulsen så hele pokalfinalen fra Leipzigs bænk.

Der var gået små 20 minutter, da de medrejste Freiburg-fans brød ud i jubel. Maximilian Eggestein sendte bolden i mål og Freiburg på 1-0. På tv-billederne kunne man efterfølgende se, at bolden kort før målet ramte Freiburg-spilleren Roland Sallais hånd, men scoringen fik lov til at stå.

Kort inde i anden halvleg led Leipzigs vinderchancer endnu et knæk. Marcel Halstenberg måtte som sidste mand trække i håndbremsen og nedlægge Lucas Holer, som var blevet sendt i dybden på en hurtig omstilling. Det udløste et rødt kort til Halstenberg.

Alligevel blev det nærmest ud af ingenting 1-1 med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid. En høj bold ind i feltet blev forlænget mod bageste stolpe. Her dukkede Christopher Nkunku op og prikkede bolden ind.

I den forlængede spilletid var det Freiburg, der med skud på både stolpen og overliggeren var tættest på at score et føringsmål, men det endte altså med at skulle afgøres fra 11-meterpletten i en straffesparkskonkurrence.

Her blev Leipzigs triumf en realitet, da Ermedin Demirovic brændte Freiburgs fjerde forsøg.

Det var Freiburgs første optræden i en pokalfinale.