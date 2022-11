Yussuf Poulsen får kort indhop før VM-udtagelse

Landstræner Kasper Hjulmand nævnte tidligere på ugen Yussuf Poulsen som et varmt bud på en spiller, der kan snuppe en af de sidste fem billetter i VM-trup.

Men den danske angriber kan ikke pege på de seneste uger som bevis på, at han er i stor kampform.

Lørdag eftermiddag blev det atter kun til et kort indhop for Poulsen, der under normale omstændigheder er et sikkert kort i Hjulmands trup.

Poulsen kom ind med syv minutter igen, da holdet på udebane besejrede Jens Stages Werder Bremen med 2-1 og rykkede op på andenpladsen i Bundesligaen.

I Leipzigs seneste to kampe er han kommet ind efter 83 og 88 minutter.

Stage fik de sidste 20 minutter på banen for hjemmeholdet. Bortset fra den afbudsramte VM-kvalifikationskamp mod Skotland for et år siden har han ikke været inde i landsholdsvarmen, og flere andre må antages at stå før i køen.

Skadesproblemer forhindrede Robert Skov i at deltage i Nations League-kampene mod Kroatien og Frankrig i september, men den venstrebenede kantspiller er i fuld vigør for tiden.

Lørdag spillede de første 82 minutter for Hoffenheim, der også sendte Jacob Bruun Larsen i aktion et kvarter før tid i 1-2-nederlaget til Wolfsburg.

Wolfsburg stillede op uden Jonas Wind, der var fraværende på grund af muskulære problemer. Angriberen er allerede udtaget til den danske trup.

Målmanden Oliver Christensen har også allerede sikret sig en billet til turneringen i Qatar, men mod FC Köln satte han to streger under sin form ved at holde nullet i Hertha Berlins 2-0-sejr.

Hjulmand udtager de sidste spillere til den danske VM-trup på mandag.