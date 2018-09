Yussuf Poulsen scorer to gange i Leipzig-sejr

Lørdag var det ikke til at se, at Yussuf Poulsen i perioder har haft store problemer med at finde målformen i tyske RB Leipzig.

Den danske landsholdsangriber stod for begge målene, da Leipzig på udebane slog Hoffenheim 2-1 og kravlede længere op i Bundesligaen.

Sejren bringer Leipzig op på 11 point efter seks kampe. Det rækker til en øjeblikkelig sjetteplads, men der er kun to point op til Bayern München på førstepladsen.

Poulsen åbnede scoringen i det 53. minut. Et fladt indlæg fra Timo Werner blev behandlet med manér af Poulsen, som sparkede fladt i det nærmeste hjørne til 1-0.

1-0 blev til 2-0, da Poulsen på forunderlig vis bugserede et indlæg fra højre i nettet med det ene lår.

En straffesparksscoring af Andrej Kramaric pyntede på resultatet for Hoffenheim, men point blev det ikke til for værterne.

Point fik Schalke 04 til gengæld tre af hjemme mod Mainz. Det var sæsonens første sejr for Schalke, og første gang at holdet overhovedet fik point i bundesligasæsonen.

Mainz blev slået 1-0 på et mål af Alessandro Schöpf efter 11 minutters spil. Schalke er dog stadig parkeret på 17.-pladsen i Bundesligaen - kun undergået af Hannover 96 på sidstepladsen.

Andetsteds spillede Wolfsburg og Borussia Mönchengladbach 2-2. Gladbach smed to føringer i opgøret og måtte nøjes med det ene point.

