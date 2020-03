Zanka afgørende skurk i straffedrama

Se også: Ineos-sportsdirektør død 40 år gammel

Mathias 'Zanka' Jørgensen gik fra at være helt til at være skurk i den tyske pokalturnering tirsdag aften.

Den danske forsvarsspiller var med en sen 1-1-udligning nøglen til at fremtvinge forlænget spilletid ude mod miniputterne Saarbrücken fra Regionalligaen, det fjerdehøjeste liganiveau.

Men da kampen skulle afgøres fra straffesparkspletten, blev danskeren den sidste til at brænde for Düsseldorf. På holdets tiende spark trådte han frem, men forsøget blev pillet af Saarbrückens målmand.

Dermed er det stærkt undertippede hold som det første klar til semifinalerne i den tyske pokalturnering.

Det var den danske forsvarsspillers skyld, at klubben fra Bundesligaen overhovedet kom i forlænget spilletid.

I det sidste minut af den ordinære spilletid headede 'Zanka' således 1-1-målet i kassen. Noget usædvanligt var det på et oplæg fra målmand Florian Kastenmeier. Keeperen var gået med frem på et hjørnespark og headede bolden over til den danske stopper.

Inden udligningen havde Düsseldorf brændt et straffespark - måske som et varsel om, hvad der ventede.

Zanka med fremme med succes. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Gult til Zanka. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Saarbrücken, hvis hjemmebane ligger få kilometer fra grænsen til Frankrig, nåede at være foran i cirka en time. Tobias Jänicke havde scoret til 1-0 i første halvleg efter passivt forsvarsspil fra Düsseldorf.

I den forlængede spilletid fik 'Zanka' et gult kort for en farlig tackling.

Da det hele skulle afgøres fra straffesparkspletten, brændte Saarbrücken det første forsøg og forærede Düsseldorf en hurtig fordel, men efter tre spark til hver var stillingen atter lige.

Siden brændte Saarbrücken igen blot for at blive reddet af målmanden og stolpen på Düsseldorfs femte spark. I sjette runde indledte Saarbrücken med at brænde blot for at se Düsseldorf gøre det samme.

Efter at have foræret de gæstende favoritter tre matchbolde viste Saarbrücken pludselig træfsikkerhed og scorede på fire spark i træk. Düsseldorf scorede kun på tre, for Mathias 'Zanka' Jørgensen blev den lille i duellen med Daniel Batz.

Det kan blive en sæson, som folk i Saarbrücken sent vil glemme. Foruden den store pokalsucces er holdet på sikker kurs mod oprykning til 3. Bundesligaen.

