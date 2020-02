'Zanka' bænket i debut

Mathias 'Zanka' Jørgensen debuterede lørdag eftermiddag Bundesligaen, da han fik godt 45 minutters spilletid i Fortuna Düsseldorfs pointdeling mod Wolfsburg.

Den danske midterforsvarer sad på bænken fra kampens start, og kunne derfra se sin holdkammerat, Matthias Zimmermann, bringe gæsterne i front efter 18 minutter.

Düsseldorf fik en særdeles ærgerlig start på anden halvleg, da Marin Pongracic fik direkte rødt kort, efter at have svunget armen i ansigtet på Wolfburgs Alfredo Morales.

Kort efter blev det så endnu værre for Düsseldorf, da Wolfsburg fik udlignet ved Renato Steffen. Schweizeren kom fri af sin markering ved bageste stolpe, og kunne derfra let heade et højt indlæg i kassen. 'Zanka' må siges at have være fuldstændig uskyldig her.

Kampen sluttede således 1-1, og Düsseldorf får dermed et vigtigt point til nedrykningskampen i Bundesligaen.

