Zanka debuterer i målfest

Fire dage efter sit skifte til klubben var Mathias Zanka Jørgensen tirsdag at finde i Fortuna Düsseldorfs start-11'er.

Det skete, da Bundesliga-holdet på udebane mødte Kaiserslautern, der er at finde i tredjebedste række, i ottendedelsfinalen i den tyske pokalturnering, DFB Pokal.

Her sørgede en god anden halvleg for, at Düsseldorf undgik fiasko, da holdet vendte 1-2 til en overbevisende sejr på 5-2.

Zanka kunne allerede efter otte minutter se sin nye holdkammerat Opuku Ampomah sørge for en god start for Düsseldorf, da han bragte gæsterne foran 1-0.

Glæden holdt dog ikke længe. Minuttet efter havde Kaiserslauterns Christian Kuhlwetter igen bragt lighed på måltavlen.

Kort før pausen gjorde Kuhlwetter ondt værre for "Zanka" og co., da han på straffespark sendte hjemmeholdet foran 2-1.

Efter pausen sørgede Rouwen Hennings, Matthias Zimmermann og Kevin Stoger dog for, at Düsseldorf alligevel kunne booke plads i kvartfinalerne. Førstnævnte med to scoringer.

Mathias Zanka Jørgensen skiftede fredag - på transfervinduets sidste dag - fra tyrkiske Fenerbahce til Düsseldorf, på en lejeaftale der løber frem til sommer.

Zanka havde ellers kun været i Fenerbahce siden sommer, men var blevet forvist til bænken i Istanbul-klubbens seneste kampe.

Danskerens landsholdskollega Yussuf Poulsen var også i aktion tirsdag aften i den tyske pokalturnering. Her mødte Poulsen og RB Leipzig på udebane Eintracht Frankfurt.

Men mens Zanka og Düsseldorf avancerede, må Poulsen sige farvel til drømmen om pokaltitlen.

RB Leipzig tabte 1-3. Frederik Rønnow så hele kampen fra Frankfurts bænk.

Skød sig til tops: Se målene fra AGF's sejr

Jon Dahl ligeglad med tysk spion: - Kunne lige så godt være blevet hjemme

Se også: Hyldes for kontroversielt valg

'Liverpool er også på dette niveau om fem år'